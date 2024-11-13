В Вязьме создают крупное производство рыбных кормов

В городе Вязьма Смоленской области реконструируют бывший мелькомбинат, чтобы организовать производство кормов для аквакультуры. Предполагается выпускать почти 110 тыс. тонн продукции в год.

Сейчас инвестор перестраивает комплекс производственных зданий мелькомбината, ремонтирует склады, бытовой корпус с лабораторией, административный блок, а также завершает возведение котельной, сообщает Fishnews со ссылкой на телеграм-канал губернатора Смоленской области Василия Анохина.

Предприятие планируют запустить в 2025 г. В реализацию проекта компания «ВЗК» намерена вложить более 8 млрд рублей. Ожидается, что новое производство позволит создать 450 рабочих мест.

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