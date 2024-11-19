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Лот включает в том числе доли квот вылова в инвестиционных целях краба-стригуна опилио в Западно-Сахалинской подзоне

Изъятые крабовые квоты вновь отправились на торги

Росрыболовство запланировало 5 декабря продать с аукциона лот, включающий 100% доли квоты вылова в инвестцелях нескольких видов краба в промысловых районах Японского, Охотского морей и Южных Курил.

Аукцион предполагается провести в электронном формате на площадке РАД, сообщает корреспондент Fishnews. На торги выставлен лот, включающий 100% доли квот вылова в инвестиционных целях краба-стригуна опилио в Западно-Сахалинской подзоне, колючего краба в подзоне Приморье и Восточно-Сахалинской подзоне, волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне, равношипого краба в Южно-Курильской зоне, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне.

Напомним, что предлагаемые доли были распределены в первую волну крабовых аукционов и изъяты согласно судебному решению по иску заместителя генпрокурора РФ к бизнесмену Дмитрию Дремлюге и ряду других физических и юридических лиц. Мотивировка — незаконный иностранный контроль в стратегической отрасли.

Это четвертая попытка продать изъятые квоты. До этого на торги не поступало заявок и они признавались несостоявшимися. Комплектация лота осталась прежней, а вот стартовая цена по сравнению с первыми торгами снизилась с 2,4 млрд рублей до 1,7 млрд рублей (цифры округлены).

Прием заявок на участие в новых торгах открылся 19 ноября и должен завершиться 4 декабря. Так как это доли квот в инвестиционных целях, покупатель должен будет принять на себя обязательства по строительству в России промыслового судна.

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