Теперь кучнее: доли квот глубоководных крабов вновь выставили на торги

Новый аукцион по продаже долей квот вылова в инвестцелях крабов-стригунов ангулятуса и красного на Дальневосточном бассейне запланирован на 28 ноября. Правительство укрупнило лоты для выставления на торги.

Росрыболовство организовало новые торги по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях на Дальневосточном бассейне. На аукцион выставлены два лота. Каждый включает по 50% долей квоты добычи краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и краба-стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской и Северо-Охотоморской подзонах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, заявки на участие будут приниматься с 12 по 26 ноября 2024 г. Торги проводятся на площадке Российского аукционного дома.

Напомним, что речь идет о квотах вылова глубоководных крабов в инвестиционных целях первого этапа. Ранее они уже распределялись, но договоры — по разным основаниям — были расторгнуты.

В список для аукционов с инвестобязательствами второго этапа глубоководных крабов власти вносить не стали. Ставился и вопрос об исключении этих объектов из первого этапа. Правительство в ноябре пересмотрела конфигурацию лотов: вместо долей квот в 16,666% стали предусматриваться 50%.

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