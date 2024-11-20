Законопроект о постоянном рейде рыбоохраны прошел Госдуму

Госдума приняла сразу в двух чтениях законопроект о возможности органам рыбоохраны работать в режиме постоянного рейда. Предполагается, что такой формат поможет сделать деятельность инспекторов более эффективной.

На заседании 19 ноября депутаты рассмотрели проект закона, направленный на совершенствование рыбоохраны. В третьем чтении документ принят с названием «О внесении изменений в статью 43.2 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», сообщает корреспондент Fishnews.

Поддержанный Госдумой закон предусматривает, что федеральный госконтроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов может осуществляться в рамках постоянного рейда. При этом при процедуре второго чтения парламентарии уточнили, что эта норма не распространяется на госконтроль по морским биоресурсам. Напомним, что он осуществляется пограничной службой. В остальных случаях за сохранностью рыбных запасов следят инспекторы Росрыболовства.

Что такое постоянный рейд, раскрывается в статье 97.1 закона о госконтроле. Предусматривается, что это режим государственного контроля (надзора), который заключается в возможности постоянного нахождения инспекторов в пунктах контроля и (или) перемещения по определенной территории (акватории) в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений.

Теперь закон должен пройти Совет Федерации и получить подпись президента. В этом случае он вступит в силу через 90 дней после дня официального опубликования.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в июле Ивановской областной думой.

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