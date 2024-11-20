Промысел частиковых в ряде регионов ограничат до конца года

Минсельхоз выпустил приказы о запрете промышленного рыболовства ельца, берша и чехони во внутренних водоемах некоторых регионов. Ограничения будут действовать с 30 ноября до 31 декабря 2024 г.

В Красноярском крае закроют промысел ельца в Красноярском водохранилище. Запрет рыболовства будет действовать до 31 декабря 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Аналогичные ограничения регулятор ввел в отношении берша в Волгоградском водохранилище (в границах Волгоградской области) и чехони в озерах и реках Новгородской области.

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