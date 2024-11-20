Ученые собирают данные по рыбным скоплениям Атлантики

Специалисты на борту СТМ «Атлантида» в рамках Большой африканской экспедиции приступили к научно-поисковым работам в Атлантическом океане. Исследования стартовали в Бискайском заливе.

СТМ «Атлантида» продолжает следовать из порта Калининград в порт Конакри (Гвинейская Республика). Напомним, выход судна состоялся 5 ноября.

«На начальном этапе перехода судно пересекло Балтийское море и через проливы Каттегат и Скагеррак вышло в Северное море. Пройдя Северным морем и миновав пролив Па-де-Кале, вышло в пролив Ла-Манш или Английский канал. После судно направилось в открытую часть Атлантического океана», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

11 ноября на траверзе северной части Бискайского залива судно вышло из экономической зоны ЕС и приступило к научно-поисковым работам. Специалисты ведут постоянный поиск рыбных скоплений эхолотом ЕК-80.

«Атлантида» уже преодолела около 2 тыс. морских миль, судно идет в открытой части океана на траверзе Португалии.

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