Япония стала закупать больше российского краба

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Японию по итогам первых десяти месяцев 2024 г. вырос на 10%, подсчитали эксперты Рыбного союза. В частности, увеличились поставки крабов, сурими и филе минтая; но уменьшились — живого морского ежа и мороженой нерки ПБГ.

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Японию за январь-октябрь 2024 г. вырос на 10% — до 91 тыс. тонн, и на 2% в деньгах — до 704 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., сообщает Fishnews со ссылкой на телеграм-канал Рыбного союза.

Поставки крабов увеличились на 13% в натуральном выражении — до 16 тыс. тонн, и 21% в денежном — до 290 млн долларов. Из них экспорт мороженого снежного краба составил 11 тыс. тонн (+15%) на сумму 165 млн долларов (+30%). А вывоз мороженого королевского краба увеличился на 50% в весе — до 4 тыс. тонн и на 45% в деньгах — до 90 млн долларов.

Экспорт мороженой нерки ПБГ снизился на 10% в натуральном выражении — до 8 тыс. тонн, и на 15% в денежном — до 50 млн долларов. Вывоз живого морского ежа сократился на 5% в весе и деньгах — до 7 тыс. тонн и до 65 млн долларов.

Поставки сурими из минтая прибавили на 70% в весе — до 15 тыс. тонн, и на 40% в деньгах — до 35 млн долларов. Значительно вырос и экспорт филе минтая: на 40% в натуральном выражении — до 3,5 тыс. тонн, и на 15% в денежном — до 12 млн долларов.

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