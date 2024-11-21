Новости
Япония стала больше покупать российских крабов — снежного (опилио) и королевского (камчатского)

Япония стала закупать больше российского краба

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Японию по итогам первых десяти месяцев 2024 г. вырос на 10%, подсчитали эксперты Рыбного союза. В частности, увеличились поставки крабов, сурими и филе минтая; но уменьшились — живого морского ежа и мороженой нерки ПБГ.

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Японию за январь-октябрь 2024 г. вырос на 10% — до 91 тыс. тонн, и на 2% в деньгах — до 704 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., сообщает Fishnews со ссылкой на телеграм-канал Рыбного союза.

Поставки крабов увеличились на 13% в натуральном выражении — до 16 тыс. тонн, и 21% в денежном — до 290 млн долларов. Из них экспорт мороженого снежного краба составил 11 тыс. тонн (+15%) на сумму 165 млн долларов (+30%). А вывоз мороженого королевского краба увеличился на 50% в весе — до 4 тыс. тонн и на 45% в деньгах — до 90 млн долларов.

Экспорт мороженой нерки ПБГ снизился на 10% в натуральном выражении — до 8 тыс. тонн, и на 15% в денежном — до 50 млн долларов. Вывоз живого морского ежа сократился на 5% в весе и деньгах — до 7 тыс. тонн и до 65 млн долларов.

Поставки сурими из минтая прибавили на 70% в весе — до 15 тыс. тонн, и на 40% в деньгах — до 35 млн долларов. Значительно вырос и экспорт филе минтая: на 40% в натуральном выражении — до 3,5 тыс. тонн, и на 15% в денежном — до 12 млн долларов.

Читайте также: Норвежская скумбрия покоряет японский рынок

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Дмитрий КЛЮНЕЕВ

Директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ

Дмитрий КЛЮНЕЕВ

К преференциальным режимам обратились крупнейшие рыбопромышленные компании

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Мы стремимся постоянно улучшать условия для рыбаков-любителей

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ. Фото пресс-службы ESG

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Форум и выставка растут органично

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Производители оборудования и рыбаки должны работать слаженно

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

FMF-1000 — это наиболее мощная и продвинутая модель эхолота SEAMAN

SEAMAN: все о рыбе расскажет аргентинский эхолот

Компания была вынуждена пропустить нынешнюю лососевую путину

А в воде ли дело?

Несмотря на санкции, «Колд Трейд» по-прежнему готова реализовать современные проекты с холодильными системами для промысловых судов, рыбоперерабатывающих заводов и складов

Российских рыбопромышленников не оставят без холодильников

За прошедшие 20 лет компания значительно диверсифицировала свою деятельность

НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.