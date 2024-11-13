НЕАФК определит новые меры для атлантического промысла

Ежегодная сессия Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной части Атлантического океана (NEAFK, НЕАФК) стартовала 12 ноября. Стороны обсудят перспективы эксплуатации запасов наиболее важных объектов промысла на 2025 г.

Российскую делегацию возглавляет представитель нашей страны в НЕАФК, директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, доктор экономических наук Кирилл Колончин. Сессия проходит в очном формате и продлится до 15 ноября.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, участники заслушают доклады по стратегиям управления запасами окуня в море Ирмингера и акваториях Баренцева и Норвежского морей, относящихся к району регулирования НЕАФК, путассу, норвежской весенне-нерестующей (атланто-скандинавской) сельди, скумбрии, пикши банки Роколл, а также различных глубоководных видов рыб.

Кроме того, актуальной темой станет рассмотрение вопросов, связанных с уязвимыми морскими экосистемами, отметили в институте.

«В этом году практически все встречи вспомогательных органов НЕАФК были отменены. Подобные деструктивные инициативы вызывают недоумение, осложняют работу комиссии, негативным образом сказываются на обмене мнениями и информацией и как итог препятствуют принятию комиссией взвешенных решений по управлению запасами, защите среды их обитания и по вопросам контроля и принуждения», — отметил в приветственном слове Кирилл Колончин.

Он заявил, что Россия готова к сотрудничеству со всеми договаривающимися сторонами в установленных НЕАФК рамках через ее вспомогательные органы. Наша страна будет рассматривать все попытки подготовки решений НЕАФК в обход созданных комиссией органов юридически не обязывающими и вызывающими возражения, подчеркнул представитель РФ.

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