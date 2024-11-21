Рыбаки и власти Приморья определились с социальными обязательствами

В Приморском крае комиссия по анадромным согласовала проекты соглашений для двух компаний, добывающих лосось в Тернейском районе. Планируется, что за пользователями рыболовных участков будут закреплены обязательства по участию в развитии муниципального образования.

Добытчики лосося в нескольких регионах, в том числе в Приморье, первыми пробуют новые принципы предоставления рыболовных участков. Теперь в качестве обязательств за ними будет закрепляться участие в социально-экономическом развитии территории — это должно оговариваться специальным соглашением с руководством региона. А согласовывать проекты таких соглашений полагается субъектовым комиссиям по анадромным, сообщает корреспондент Fishnews.

Комиссия в Приморском крае согласовала условия соглашений для компаний «Единские промыслы» и «Тройка», работающих в Тернейском муниципальном округе, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Более 11 миллионов рублей направят рыбодобывающие предприятия в бюджет Тернейского муниципального округа. По инициативе администрации округа эти средства предлагается использовать на реализацию социально-значимых мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Тернейского муниципального округа на 2023 – 2027 годы», — заявили в пресс-службе.

Профильное министерство подготовило проекты таких соглашений с учетом мнения пользователей участков и в соответствии с законодательством в сфере рыболовства, уточнила заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Яна Рыжкова.

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