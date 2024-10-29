Регионы пробуют работу по новому закону о рыболовных участках

В Хабаровском крае комиссия по регулированию добычи анадромных рыб приступила к рассмотрению проектов соглашений, которые будут заключать пользователи лососевых участков.

По новому федеральному закону, предприятия, заключая договор на рыболовный участок для добычи анадромных рыб (в том числе лососей), должны будут подписывать с регионом соглашение об участии в социально-экономическом развитии территории. Условия таких соглашений должны согласовывать региональные комиссии по анадромным.

В Хабаровском крае комиссия уже приступила к рассмотрению проектов соглашений. Речь идет о тех участках, срок действия договоров на которые истекал нынешним летом, — законодатели предусмотрели возможность предприятиям отработать лососевую путину, но с необходимостью перезаключить договор до конца года. Причем уже по новым правилам.

Состоявшееся заседание комиссии уже показывает, что подготовка соглашений станет непростым процессом, рассказал коллегам по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока президент регионального объединения Сергей Рябченко. При этом он обратил внимание, что сейчас процедура идет по участкам в подзоне Приморье, где уловы лосося незначительные. То есть это пока сравнительно небольшие суммы платы за перезаключение договоров. В целом же вопрос финансовой нагрузки на рыбопромышленные предприятия остается острым, отметил руководитель хабаровской ассоциации.

Проводить работу по подготовке соглашений предстоит и другим регионам, где есть участки для добычи анадромных рыб, напомнил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. «Будет очень много нюансов», — полагает он.

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