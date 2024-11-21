В Черном море хотят увеличить число мариферм

В Краснодарском крае на аукцион выставили 10 морских участков для индустриальной аквакультуры. Заявки можно подать до 20 декабря.

Организатором торгов выступает Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованной документации, все рыбоводные участки располагаются в акватории Черного моря. Отметим, три лота ранее уже выставлялись на сентябрьский аукцион, но тогда претенденты решили не торговаться за них.

Площадь разыгрываемых акваторий — от 8,6 га до 100 га. Стартовые цены лотов варьируются от 107 тыс. до 1,25 млн рублей.

Торги планируется провести 15 января в Ростове-на-Дону. С победителями заключат договоры сроком на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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