В Черном море хотят увеличить число мариферм
В Краснодарском крае на аукцион выставили 10 морских участков для индустриальной аквакультуры. Заявки можно подать до 20 декабря.
Организатором торгов выступает Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованной документации, все рыбоводные участки располагаются в акватории Черного моря. Отметим, три лота ранее уже выставлялись на сентябрьский аукцион, но тогда претенденты решили не торговаться за них.
Площадь разыгрываемых акваторий — от 8,6 га до 100 га. Стартовые цены лотов варьируются от 107 тыс. до 1,25 млн рублей.
Торги планируется провести 15 января в Ростове-на-Дону. С победителями заключат договоры сроком на 25 лет на условиях совместного водопользования.
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