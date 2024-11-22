Организаторы назвали самый популярный раздел выставки в Санкт-Петербурге

Среди разделов Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге наибольший интерес посетителей в этом году вызвали вылова и переработки.

Об этом говорится в отчете, который опубликовали устроители VII Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Напомним, что Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia проходили с 17 по 19 сентября.

В тройке самых популярных у посетителей выставки разделов — вылов и переработка (21,65%), аквакультура (18,74%) и судостроение и судоремонт (17%), сообщает корреспондент Fishnews.

По видам деятельности гостей форумно-выставочных мероприятий лидируют разведение и выращивание (18,93%), вылов и переработка (16,7%) и судостроение и судоремонт (14,47%). Также, согласно отчету, выставку посетили представители направления оборудования и комплектующих для судов, трейдеры, ритейлеры, представители HoReCa, логистики, направления кормов и добавок, упаковочного оборудования и упаковки, холодильного и морозильного оборудования, продукции глубокой переработки.

Всего на отраслевых мероприятиях в Санкт-Петербурге побывало более 19 тыс. человек.

О том, как проходили форум и выставка в Северной столице, можно прочитать в репортаже Fishnews: «Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге».

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