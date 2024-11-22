Сахалинская область прибавила в уловах

Предприятия Сахалинской области за январь-октябрь 2024 г. нарастили добычу водных биоресурсов почти на 16 тыс. тонн. Увеличились уловы ключевых промысловых объектов — минтая и сельди. Прибавка есть и по сардине-иваси.

Рыбаки Сахалинской области к концу октября поймали 715,6 тыс. тонн различных видов водных биоресурсов. В прошлом году к этому времени планку в 700 тыс. тонн предприятия островного региона еще не преодолели: было поймано около 699 тыс. тонн.

Вылов минтая — наиболее массового объекта российского рыболовства — за десять месяцев 2024 г. превысил 405 тыс. тонн — на 5,3% больше показателя за тот же период прошлого года, сообщили Fishnews в министерстве по рыболовству Сахалинской области. Сельди добыто 69,1 тыс. тонн, здесь рост составил 20,7%.

Положительная динамика зафиксирована и по добыче сардины-иваси: здесь уловы составили 59,2 тыс. тонн — на 15,9% больше, чем за тот же промежуток прошлого года.

Положительная динамика — не только по уловам рыбы, но и по морепродуктам. Прибавила область, например, на промысле кальмара: поймано 4,2 тыс. тонн (+13,5%).

Напомним, что Сахалинская область входит в тройку регионов Дальнего Востока с крупнейшими уловами водных биоресурсов.

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