Марокко продало за год рыбы на 3 млрд долларов

В 2023 г. общая стоимость экспорта рыбы и морепродуктов из Королевства Марокко достигла 31 млрд дирхамов (около 3 млрд долларов). Объемы поставок за рубеж составили 847 тыс. тонн.

Цифры привела министр сельского хозяйства и морского рыболовства страны Закия Дриуш на встрече с отраслевыми ассоциациями и федерациями в Рабате, сообщает корреспондент Fishnews.

Министр рассказала, что доля продукции рыбного хозяйства в общем марокканском экспорте составляет 7%, а в поставках товаров АПК — 39%.

Как пишут зарубежные СМИ, в королевстве работают 518 рыбоперерабатывающих предприятий, в основном производящих мороженую продукцию, консервы, пресервы и другие товары с добавленной стоимостью. Как отметила Закия Дриуш, в отрасли напрямую заняты более 120 тыс. человек.

Министр также обратила внимание, что инвестиции в рыбное хозяйство в 2023 г. достигли 930 млн марокканских дирхамов (около 92,6 млн долларов).

В июле прошлого года министерство начало строительство первой в стране аквакультурной инкубаторной станции. Планируется, что она сможет производить в общей сложности до 30 млн мальков морского леща и морского окуня ежегодно, отмечает иностранная пресса.

Не обошла министр вниманием и недавнее решение Суда ЕС об аннулировании соглашения с Марокко. Она считает, что реакция, которую вызвало это решение в самом Евросоюзе, показывает, насколько важно для Европы сотрудничество с королевством в области рыболовства.

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