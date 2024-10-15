Россия и Марокко продолжают сотрудничество в рыбной отрасли

Российская Федерация и Королевство Марокко продлили действие межправительственного соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства до конца 2024 г.

Напомним, очередное четырехлетнее соглашение было подписано в Рабате 14 сентября 2020 г. и в Москве 14 октября 2020 г. Россия и Марокко договорились сотрудничать в сфере научных исследований, в области разработки техники и технологии промысла, переработки рыбы и развития аквакультуры и пр. Кроме того, суда РФ могут вести за плату добычу мелких пелагических видов в атлантической рыболовной зоне королевства.

Впоследствии стороны решили пролонгировать действие документа до конца 2024 г. специальным соглашением в виде обмена нотами. Этот обмен состоялся в начале октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Как пишут зарубежные СМИ, Россия и Марокко также собираются провести переговоры о продлении «рыбного» соглашения и на будущие годы. При этом иностранная пресса указывает, что документ распространяется на воды так называемых южных провинций Марокко (Западной Сахары) как на акватории, принадлежащие королевству.

Как раз в то время, когда РФ и Марокко продляли свое межправительственное соглашение, Суд Европейского союза подтвердил решение об аннулировании соглашения о рыболовстве между королевством и ЕС. Согласно позиции суда, включение прибрежных вод Западной Сахары в документ должно быть согласовано с Фронтом Полисарио, который пытается представлять интересы жителей региона на международной арене.

Фактически же действие соглашения было приостановлено с июля 2023 г. — оно не продлялось с тех пор в связи с решением Европейского суда общей юрисдикции в 2018 г. Однако постановление Суда Европейского союза означает полное аннулирование договора, подчеркивают иностранные СМИ.

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