Интервью

25 ноября 2024 года
Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Хотим, чтобы в отрасли слышали друг друга

Александр ПАНИН, Председатель Рыбного союза

Развивать российский рыбный рынок, создавая возможности для производителей и дистрибьюторов внутри страны, можно только сообща всем участникам товаропроводящей цепочки, уверен председатель Рыбного союза Александр Панин.

На площадке проекта Fishnews Online мы побеседовали с руководителем объединения о результатах рыбопереработки, возможных мерах ее поддержки и популяризации рыбы в России.

— Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, какие показатели в этом году демонстрирует российская рыбопереработка? И что происходит с импортом, ведь уже не раз говорилось, что импортная рыба и морепродукты обеспечивают ассортиментное разнообразие на российском рынке.

— В производстве рыбопродукции наблюдаются разнонаправленные изменения. По данным Росстата за январь-сентябрь, производство рыбной продукции в целом снизилось на 5% и составило 3,26 млн тонн. Наиболее сильную отрицательную динамику показал выпуск мороженой рыбы: сокращение на 12%, произведено 2,1 млн тонн. При этом выросло производство рыбного мороженого филе — на 4%, до 186 тыс. тонн. Рыбных консервов российские предприятия выпустили на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — 141 тыс. тонн.

Выросло производство пресервов — что не может не радовать. Увеличение составило 16%, всего выпущено 80 тыс. тонн такой продукции. Растет производство вяленой и сушеной рыбы. Наибольшую позитивную динамику продемонстрировали сегмент пресервов из морепродуктов — плюс 30%, до 13 тыс. тонн, и консервов из морепродуктов — на 67%, до 5 тыс. тонн. Это, по нашему мнению, свидетельствует об изменении потребительских предпочтений россиян. Благосостояние населения так или иначе растет. Люди готовы покупать более дорогие продукты, разнообразные, готовые к употреблению.

Это что касается объемов производства. Импорт рыбной продукции за январь-сентябрь сократился в натуральном выражении на 11%, до 420 тыс. тонн, по стоимости просел на 5% — до 2 млрд долларов.

Это связано с целым рядом обстоятельств, в том числе с ценовыми колебаниями. В 2024 году наблюдался рост ключевой ставки и снижение курса рубля по отношению к основным валютам. Все это ведет к удорожанию импорта в основном объеме реализации продукции. Потребитель, к сожалению, так быстро на столь существенные колебания цены реагировать не готов, и мы видим просадку по отдельным видам импортируемой продукции. Это создает определенное давление на импорт в целом.

Росстат, а также Минсельхоз и Росрыболовство говорят об увеличении потребления рыбной продукции в России. Однако в условиях снижения вылова и общего производства продукции, баланса экспорта и импорта не очень понятны источники для роста. Будем анализировать.

— Рыбодобытчики говорят об увеличении расходной части: недавно соответствующий анализ публиковала Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). Отмечаете ли вы такую тенденцию в рыбопереработке?

— Безусловно. Растет ключевая ставка, курсовая разница, тарифы естественных монополий, увеличиваются расходы на персонал.

Если посмотреть структуру расходов в рыбопереработке, то наши производственные издержки за период с 2017 по 2023 год выросли более чем в два раза — со 112 млрд до 241 млрд рублей.

Расходы на сырье, материалы, полуфабрикаты увеличились в 2,4 раза — с 62 млрд рублей до 151 млрд рублей. Расходы на персонал за это же время показали рост в 2,1 раза — с 15 млрд рублей в 2017 году до 32 млрд рублей в 2023 году. Страховые взносы прибавили 82% и достигли в прошлом году 8,5 млрд рублей. В 2,2 раза выросли расходы на амортизацию. Но больше всего в относительном выражении увеличились налоги и сборы — в 2,5 раза: с 0,8 млрд рублей в 2017 году до 2 млрд рублей в 2023-м. Вот такая динамика.

Себестоимость производства продукции, безусловно, растет: в первом звене — у добытчика, во втором звене — у дистрибьюции и переработки. Именно с этим связано подорожание рыбы на прилавках.

Тем не менее анализ показывает, что рост средней заработной платы обогнал увеличение цен на рыбу в 2017 году, а увеличение МРОТ — рост цен в 2023 году. То есть в целом, несмотря на увеличение затрат в рыболовстве и в переработке, доступность рыбной продукции в среднем для населения растет. И, наверное, именно это является основным драйвером повышения потребления.

— На мой взгляд, последние год-два информационное поле — насыщенное с точки зрения внимания к внутреннему рынку рыбной продукции. И отдельные компании отрасли, и объединения запускают программы по популяризации рыбы и морепродуктов среди россиян. От чего, на ваш взгляд, зависит успешность прикладываемых усилий?

«Дорожная карта» по увеличению потребления рыбной продукции, принятая правительством в этом году, предусматривает выход на показатель 28 кг на душу населения к 2030 году. На мой взгляд, для достижения этой цели со стороны государства необходимо решение двух задач. Первое — это насыщение программы федеральным финансированием для популяризации рыбной продукции. На протяжении длительного времени требуется ярко и доступно доносить до россиян информацию о том, что рыба — это вкусно, полезно для здоровья, это продукт, который помогает повысить качество и продолжительность жизни наших граждан. Да, бизнес прикладывает огромные усилия для развития рыбного рынка, увеличения потребления: для компаний это вопрос продолжения работы, роста сегмента и т.д. Бизнес это делал, делает и будет делать дальше. Но у него совершенно точно недостаточно ресурсов для реализации государственных программ популяризации рыбной продукции.

Второе — нужны реальные государственные меры поддержки рыбопереработки для строительства и реконструкции основных производственных фондов. Иначе невозможно появление новых высокотехнологичных современных рыбных комбинатов, способных производить интересную рынку продукцию по доступным ценам. А без таких продуктов любая программа популяризации будет обречена на провал. Люди сегодня хотят продукцию, готовую или практически готовую к употреблению.

Госорганы взялись за добросовестное исполнение дорожной карты, отрабатывают все по пунктам. Мы будем со своей стороны всячески помогать решению задач по повышению потребления рыбы.

— Государство способно использовать для поддержки программы популяризации и нефинансовые инструменты. Например, реклама на федеральных телеканалах, наружная реклама.

— Согласен. Если бы в популяризации потребления рыбы на плановой основе участвовало телевидение, это стало бы существенным подспорьем для нас. Действительно, стоит говорить и о финансовых, и о нефинансовых мерах господдержки.

— Рыбный союз и вы лично прикладываете большие усилия к тому, чтобы популяризировать рыбу в России, развивать отечественную рыбопереработку. В том числе активно работаете со СМИ. Правильная экспертная позиция — это ведь тоже очень важно. И вы не раз обращались к коллегам по цеху, что нужно бороться с ярлыком «Рыба дорогая».

— На мой взгляд, перед нами всеми стоит непростая миссия объединить отрасль. Спасибо «Фишньюс» и председателю совета директоров медиахолдинга Эдуарду Климову, что помогают нам в этом. Мы видим перед собой задачу укреплять связи между всеми участниками товаропроводящей цепочки. И нам нужно перестроить восприятие внутри самой отрасли сначала и перестать указывать друг на друга, когда нам задают СМИ и чиновники неудобные вопросы: «А почему рыба дорогая? А почему рыбы мало?».

Нужно научиться давать совместный аргументированный и взвешенный ответ. Говорить о том, что в цепочке нет лишних элементов, паразитирующих на других: ни среди рыбаков, ни среди переработчиков, трейдеров и дистрибьюторов. Мы работаем на высококонкурентном рынке. И цены, которые складываются на ту или иную рыбную продукцию, — это цены рынка, баланса спроса и предложения. И также на формирование цены оказывает влияние ситуация на международных рынках. Никаких чудес. Со стороны отраслевого сообщества нам точно стоит прекратить оправдываться: нам не в чем оправдываться. Нам нужно аргументированно отстаивать свою позицию.

В том, чтобы менять стереотипные представления о рыбе, очень важна роль СМИ. И поэтому я призываю коллег максимально аккуратно подбирать выражения и формулировки при общении с представителями средств массовой информации.

— Вы упомянули необходимость развития производств. Все участники рынка, с которыми мы беседовали, говорят, что для развития рыбопереработки, расширения ассортимента нужны доступные деньги и возможности инвестировать. Рыбный союз ведь неоднократно выступал с предложениями по поддержке рыбоперерабатывающей отрасли?

— Понятно, что в текущей ситуации с бюджетом рассчитывать на финансовые меры государственной поддержки не приходится. А в условиях столь высокой ключевой ставки практически все большие инвестиционные проекты заморожены. Есть только отдельные компании, которые инвестируют в активы на Дальнем Востоке и планируют развивать определенные направления. И есть некоторое движение в аквакультуре, поскольку она уже достаточно давно получает господдержку.

Тем не менее ситуация изменится, и хочется надеяться, что к этому времени у нас будут живые инструменты насыщения деньгами проектов рыбопереработки и поддержки рыбопереработчиков. И такие начинания будут реализовываться.

Мы изучили меры поддержки, оказанные мясной, молочной, птицеводческой отраслям, и подготовили свои детализированные предложения применительно к рыбопереработке.

Также не надо забывать о нефинансовых мерах. Качество административного регулирования достаточно серьезно влияет на работу отрасли и бизнеса в целом. Мы занимаемся и этими вопросами.

— Если говорить о перспективе, то какие задачи стоят перед Рыбным союзом? Что можно выделить?

— В следующем году завершается действие стратегии Рыбного союза на пятилетний период: она разрабатывалась на 2021-2025 годы. На мой взгляд, в большей степени мы ее реализовали, достигли прогресса в плане развития Рыбного союза как объединения. При этом появляются новые вызовы и перспективы. Так, мы видим очевидное усиление консолидации в отрасли, и эти процессы будут продолжаться. Видим попытки выйти на рынок новых, достаточно крупных игроков. Это также будет оказывать влияние на бизнес.

В 2025 году будем заниматься разработкой стратегии союза на следующие пять лет, до 2030 года. Думаю, в процессе появятся новые задачи.

Безусловно, продолжим заниматься вопросами административного регулирования — это постоянная работа. Большинство вопросов — переходящие из нынешнего года. Одним из направлений для нашей деятельности остается внесение изменений в федеральный закон о торговле. Сейчас у нас на рассмотрении находится несколько инициатив. Так, 13 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий взаимоотношения поставщиков и торговых сетей. Он должен исключить ситуацию штрафов для производителей за недопоставку объемов, которые они не согласовывали. Эти изменения улучшат положение поставщиков.

В зоне нашего внимания остаются инициативы в части госрегулирования цен. Мы считаем, что такие решения могут привести к негативным последствиям, выступаем за рыночную экономику. Будем отстаивать эту позицию в том числе в рамках Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка: в 2024 году я избран в президиум МЭС.

Следующая важная тема — нашумевший законопроект о регистрации ТУ и СТО предприятий, который продвигает Росстандарт. Мы согласны с тем, что в отношении и регистрации, и применения технических условий и стандартов организаций необходимо навести порядок. Это должно исключить случаи введения в заблуждение потребителя, когда практически легально реализуется продукция, информация на лицевой части этикетки которой не соответствует тому, что написано в информации о продукте на задней части этикетки (к примеру — «сайра» из селедки). Но важно, чтобы формулировки итоговой версии нормативного документа не только соответствовали целям регулятора, но и не противоречили интересам добросовестных участников рынка. Реформирование системы регистрации ТУ и СТО коснется в том числе и производителей продуктов питания, поэтому внимательно следим за этим законопроектом, в составе рабочей группы участвуем в подготовке формулировок. Будем продолжать эту работу и в 2025 году.

Продолжим заниматься и вопросами цифровой маркировки. Она уже предусмотрена в отношении икры, а с 1 декабря такое требование распространится и на консервированную рыбную продукцию. Продолжим сопровождение членов союза в этом вопросе.

Обширное направление работы — поправки в технические регламенты. Сейчас готовятся большие изменения в технический регламент о безопасности пищевой продукции, регламент о требованиях к безопасности пищевых добавок, ароматизаторов, ТР о безопасности рыбы и рыбной продукции. В зоне внимания — вопросы паразитарного контроля, зоологических наименований, обоснование сроков годности продукции, маркировка при использовании ионизирующего излучения, нормирование глазури, требования к содержанию соли в икре по ГОСТу. Для отслеживания этих изменений мы участвуем во всех рабочих группах.

Продолжается разработка параметров системы управления рисками (СУР) Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ФТС. Речь идет о документах, которые будут влиять на всю товаропроводящую цепочку. Следим, чтобы там не было перегибов: чтобы и потребитель был защищен, и производитель не пострадал.

Отслеживаем инициативы в сфере таможенно-тарифного регулирования. Еще раз отмечу, что мы являемся сторонниками рыночной экономики и либерализации экспортно-импортных отношений. Это важно, с одной стороны, для продвижения продукции российских производителей на внешних рынках, а с другой — для насыщения внутреннего рынка разнообразным ассортиментом по максимально доступной цене.

И конечно, будем продолжать продвигать меры государственной поддержки континентальной рыбопереработки. Это основные направления работы на предстоящий год.

— Мне кажется, что работа Рыбного союза сегодня связана как раз с укреплением коммуникаций внутри рыбохозяйственной отрасли и коммуникаций между рыбной отраслью и другими направлениями, например ритейлом. Я думаю, это осознанный курс?

— Совершенно верно. Фундаментальная, базовая, на мой взгляд, задача — необходимость объединения отрасли или как минимум переход к более качественным коммуникациям. Чтобы внутри рыбохозяйственного комплекса игроки не обменивались обвинениями, а стремились услышать проблематику другу друга и понять, что мы все — часть одного механизма. И только когда мы работаем синхронно, мы можем выдавать максимально эффективный результат.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Ноябрь 2024 г.

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