Креветку Северного бассейна отвели под исследования и промысел

Росрыболовство распределило по видам квот общий допустимый улов северной креветки в Баренцевом море и прилегающих районах Северного Ледовитого океана на 2025 г.

Федеральное агентство по рыболовству внесло изменения в приказ о распределении ОДУ водных биоресурсов Северного бассейна на 2025 г. по видам квот. Как сообщает корреспондент Fishnews, ведомство поделило по направлениям использования допустимый улов северной креветки в Баренцевом море и прилегающих районах Северного Ледовитого океана.

20 тонн этого ресурса отведено под рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях и 15830 тонн под промышленное освоение.

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