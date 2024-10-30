Марикультуре нужна поддержка не только федерального центра и региона

На федеральном и региональном уровнях прорабатываются новые меры по поддержке аквакультурной отрасли, однако важно, чтобы такому развитию не противодействовали муниципальные чиновники, отмечает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

По выработке мер поддержки аквакультуры на федеральном уровне наблюдается положительная динамика - предлагаются важные стимулы, обратил внимание председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев на конференции Fishnews Online.

Так, Минсельхоз представил проект постановления о распространении механизмов субсидирования на создание и модернизацию мощностей по выращиванию посадочного материала для аквакультуры. Ранее такой инструмент поддержки был предусмотрен для производства кормов .

В Совете Федерации также поддержали инициативу , с которой выступали Дальневосточный союз предприятий марикультуры и производители семги по возможности корректировать границы рыбоводных участков без изменения общей площади. Сенаторы рекомендовали проработать этот вопрос правительству. «Считаем, это достаточно разумный инструмент для повышения эффективности работы предприятий аквакультуры », - заявил Роман Витязев.

Руководство Приморского края также внимательно относится к вопросам марикультуры, привлечению средств в прибрежные территории, адресно работает с инвесторами. Однако усилия федеральной и краевой власти по развитию аквакультурной отрасли чиновники на местах рискуют свести на нет. Так, в Хасанском районе Приморского края, где как раз хорошие природные возможности для культивирования морепродуктов, предприятия столкнулись с земельной проблемой, рассказал председатель ДВ СПМ.

Он сообщил, что планирует поднять актуальные для марифермеров вопросы на мероприятиях в Москве: 30 октября в столице запланировано правление Ассоциации «Росрыбхоз», а 31 октября в Совете Федерации должны пройти парламентские слушания по перспективам развития аквакультуры в России.

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