В Приморье может появиться проект по развитию аквакультуры

Разработать ведомственный проект по развитию аквакультуры предполагается в Приморском крае. При этом должна быть проанализирована деятельность пользователей марикультурных участков.

Поручение по разработке ведомственного проекта «Развитие аквакультуры в Приморском крае» губернатор Олег Кожемяко дал по итогам совещания с представителями рыбной промышленности. На проведенной в июле встрече вопросы отрасли по культивированию морепродуктов поднял председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев, сообщает корреспондент Fishnews.

Задача по подготовке проекта поставлена профильному министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Проект должен предусмотреть комплекс мероприятий, направленных на эффективное использование морской акватории Приморья для аквакультуры; а также развитие пастбищного рыбоводства (в регионе уже действуют лососевые рыбоводные заводы, в том числе частные). Поставлена также задача проанализировать работу действующих пользователей участков для марикультуры.

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