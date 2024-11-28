Учащимся «рыбных» специальностей назначили банковские стипендии

Студенты и аспиранты вузов сельского хозяйства и рыбной отрасли в Приморском крае будут получать именные стипендии от Россельхозбанка в этом учебном году. Программа охватывает, в частности, Дальрыбвтуз.

Также стипендии назначены ребятам из Приморского государственного аграрно-технологического университета в Уссурийске.Всего стипендиатами РСХБ в Приморском крае на 2024/2025 учебный год стали 10 студентов и два аспиранта, сообщили Fishnews в пресс-службе банка. В целом по всей стране программа поддержки охватывает 437 человек в 70 аграрных вузах. При отборе кандидатов учитываются успеваемость, участие в конференциях, выставках, семинарах, форумах и научно-исследовательская деятельность.

Одним из получателей стипендии в Дальрыбвтузе стала аспирантка третьего года обучения по специальности «Биологические ресурсы» Анастасия Политаева. С 2020 г. она ведет научно-исследовательскую работу «Научное обоснование способа получения биомассы дрожжей Rhodotorula benthica, предназначенной для выращивания личинок и молоди дальневосточного трепанга и серого морского ежа».

«Для меня было очень важно подать заявку и пройти отбор на получение данной стипендии. Это отличная возможность получить дополнительное финансирование благодаря своим научным и образовательным достижениям. Основными требованиями к соискателям стипендии были высокий балл успеваемости, наличие публикаций по приоритетным научным направлениям и регулярное активное участие в конференциях, конкурсах, форумах и грантах», — рассказала Анастасия Политаева.

Размер ежемесячной стипендии в 2024/2025 учебном году для студентов специальностей АПК составляет 15 тыс. рублей, для аспирантов — 20 тыс. рублей.

«Мы очень рады партнерству с Россельхозбанком, укрепившемуся в 2022 году подписанием соглашения о стипендиальной программе, которую учредил банк для поощрения талантливых и перспективных студентов. Благодаря этой программе студенты Института рыболовства и аквакультуры имеют дополнительные стимулы к повышению успеваемости и творческой самореализации», — отметила ректор Дальрыбвтуза Татьяна Жук.

В 2024 г. РСХБ расширил категории стипендиатов. Претендовать на стипендию теперь могут также обучающиеся первого курса — победители олимпиад программы Россельхозбанка «Навстречу агротеху».

«Для Россельхозбанка важно поддержать молодежь, которая видит свое будущее именно в АПК. Студент должен быть сосредоточен на реализации своего творческого, трудового, интеллектуального потенциала. Агростипендии РСХБ — вклад в развитие отечественного сельского хозяйства и обеспечение его устойчивого будущего», – подчеркнул первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин.

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