Кирилл Костына: Рыбная отрасль быстро перестраивается в ответ на вызовы

После завершения программы инвестквот по рыбе и крабам следующим вызовом и для рыбаков, и для банков станет перезакрепление рыболовных участков, считает управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл Костына.

Последние годы потребность рыбной отрасли в кредитах во многом была связана с квотами под инвестиции, которые подразумевали реализацию различных проектов — по строительству рыболовных и краболовных судов, береговых заводов, логистических комплексов. «Этот процесс, похоже, подходит к логическому завершению, хотя финансирование инвестиционных обязательств по таким договорам еще остается», — рассказал в интервью журналу Fishnews управляющий директор (куратор рыбохозяйственного комплекса и мясной переработки) департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл Костына.

По его словам, рыбная отрасль остается одной из ключевых для Россельхозбанка, который планирует и в дальнейшем финансировать проекты, связанные с рыбным и сельским хозяйством на Дальнем Востоке. Это особенно актуально с учетом грядущего перезакрепления рыболовных участков.

«Это следующий вызов и для рыбаков, и для банков. А поскольку государство утвердило коэффициент платы за участки 200%, не каждое рыбодобывающее предприятие сможет сделать это на собственные деньги, значит, придется обращаться к заемному капиталу», — выразил мнение представитель банка.

По его словам, именно перезаключение договоров на рыболовные участки в перспективе ближайших лет будет драйвером у рыбаков. «Финансирование таких обязательств — это то, с чем мы сейчас работаем, устанавливая лимиты для рыбодобывающих компаний. Поэтому, по нашим оценкам, как минимум следующие два-три года именно кредиты будут наиболее востребованным видом продуктовой линейки банка», — считает Кирилл Костына.

В целом Россельхозбанк оценивает состояние российской рыбной отрасли позитивно. «Безусловно, есть своя проблематика, как и в других отраслях сельского хозяйства, однако глобально она развивается: строятся новые суда, рыбоперерабатывающие береговые мощности, которые являются одними из самых современных в мире, — отметил руководитель департамента. — Мы видим довольно хорошие перспективы. В любом случае отрасль показала, что способна и готова быстро перестраиваться с учетом вызовов нынешнего времени».

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