Россельхозбанк намерен усиливать экспертизу в рыбной отрасли и расширять свое присутствие в этом секторе. Рыбаки не раз доказывали, что умеют проходить через тяжелые периоды, адаптируясь к любым вызовам, будь то усложнение экспортных операций, рост стоимости обслуживания флота или высокая ключевая ставка, отмечает управляющий директор (куратор рыбохозяйственного комплекса и мясной переработки) Департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл Костына . В интервью Fishnews он рассказал, почему кредитные продукты в ближайшие годы останутся востребованными у рыбопромышленников, какие факторы важны для банка при оценке потенциальных заемщиков и какие тенденции рыбного рынка заслуживают внимания инвесторов.

— В прошлом году объем кредитов, выданных Россельхозбанком предприятиям рыбной отрасли, превысил 100 млрд рублей. Какая динамика наблюдается в этом году? Какую долю проекты рыбаков занимают в общем кредитном портфеле банка?

— Рыбная отрасль является одной из ключевых для Россельхозбанка. Наш кредитный портфель в этом секторе действительно превысил 100 млрд рублей и продолжает расти. Могу сказать, что динамика в этом году также положительная.

Вопрос о доле таких проектов в общем кредитном портфеле непростой, поскольку мы учитываем не только рыбодобывающие компании, но и других участников этой отрасли, которые занимаются переработкой, импортом рыбной продукции, логистикой, трейдингом. В целом доля отраслевых проектов растет, и мы надеемся, что так будет и в дальнейшем. Мы предпринимаем для этого все усилия: наращиваем компетенции, участвуем в отраслевых мероприятиях, устанавливаем лимиты — в общем, мы глубоко погружены в рыбную отрасль и рассчитываем расширять и углублять свое присутствие в ней.

— Если говорить о работе с клиентами из рыбной сферы, является ли Дальний Восток для вас приоритетным направлением? Какие крупные инвестпроекты с участием банка реализуются или были реализованы в последние годы в этом регионе?

— Россельхозбанк в целом считает Дальний Восток приоритетным, даже если оставить за скобками рыбную отрасль. У нас реализовано множество стратегических проектов, направленных на обеспечение продовольственной безопасности дальневосточных территорий. В их числе строительство свинокомплексов в Приморском крае и на Камчатке, создание молочнотоварных ферм в Амурской области, запуск крупнейшего тепличного комплекса «НК Лотос» в Приморье.

Что касается проектов рыбной отрасли, наш банк финансировал участие крабодобывающих компаний в первом и во втором этапах инвестиционных квот — я имею в виду крабовые аукционы. Мы выдавали гарантии группе компаний «Гидрострой» в пользу Росрыболовства для участия в конкурсе по второму этапу распределения квот на минтай и сельдь, а также гарантии на строительство в рамках выполнения инвестиционных обязательств трех больших рыбоперерабатывающих заводов типа М.

Мы планируем и дальше финансировать проекты, связанные с рыбным и сельским хозяйством на Дальнем Востоке.

— Как бы вы оценили текущее состояние рыбной отрасли в России? Какие основные тренды вы наблюдаете? Какие направления для инвестиций считаете наиболее перспективными на ближайшие годы?

— На наш взгляд, состояние рыбной отрасли в целом вполне позитивное. Безусловно, есть своя проблематика, как и в других отраслях сельского хозяйства, однако глобально она развивается: строятся новые суда, рыбоперерабатывающие береговые мощности, которые являются одними из самых современных в мире, общая добыча растет. Так что мы видим довольно хорошие перспективы. В любом случае отрасль показала, что способна и готова быстро перестраиваться с учетом вызовов нынешнего времени.

Что касается тенденций, то мы бы отметили такой тренд, как перенос фокуса на внутренний рынок. Если раньше рыбаки по большей части старались свою продукцию отправить на экспорт, то сейчас мы видим стремление повысить ее потребление в нашей стране. Возможно, сказывается внешнеэкономическая ситуация, но движение в этом направлении явно прослеживается и получит дальнейшее развитие.

Этому способствуют и различные акции по продвижению рыбной продукции. Например, хорошую маркетинговую программу реализует Ассоциация добытчиков минтая. Она на всех знаковых мероприятиях презентует продукцию из этой рыбы и проводит дегустации, чтобы люди могли попробовать ее и понять, что минтай — не рыба для кошек, а действительно полезная и вкусная еда. Поэтому мы говорим о тренде на увеличение потребления, и, соответственно, поставок на внутренний рынок рыбной продукции как с Дальнего Востока, так и с Северного бассейна.

Если говорить о перспективных направлениях для инвестиций, по нашей оценке, это прежде всего глубокая переработка и производство готовых для потребления продуктов. Сегодня у нас на полках не так много рыбной продукции, в отличие от той же курицы или индейки, в таком виде, чтобы покупатель мог принести ее домой, быстро разогреть либо положить в духовку на 10 минут и сразу пообедать или поужинать. Производство готовой продукции из рыбы и ее проникновение в сети, на наш взгляд, это то, куда стоит смотреть инвесторам в ближайшие годы.

— Одним из приоритетов Россельхозбанка в рыбной отрасли заявлено стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Но работа на внешних рынках сейчас сопряжена с целым рядом вопросов. Каким образом банк может помочь экспортерам?

— Все верно, стимулирование экспорта — еще один приоритет Россельхозбанка при работе с рыбной отраслью. Ведь несмотря на тенденции увеличения внутреннего потребления, российский рынок не настолько велик, чтобы употребить всю продукцию рыбохозяйственного комплекса.

Сегодня российские экспортеры сталкиваются с целым рядом проблем, в первую очередь связанных с прохождением платежей. Россельхозбанк активно работает в этом направлении, и наши клиенты уже видят результаты с точки зрения возможности осуществлять экспортные платежи, например, в юанях.

Также наш банк является ключевым оператором программ поддержки экспортеров (решение Минсельхоза № 22-68850-00358-Р (бывшее постановление № 512) и др.). В этой части с каждым клиентом мы работаем в индивидуальном порядке и помогаем подобрать подходящую программу господдержки.

— Вы много ездите по Дальнему Востоку, посещаете рыбопромышленные предприятия в прибрежных регионах. Какое впечатление у вас сложилось об их технических возможностях? Есть ли региональные различия?

— Да, по характеру своей работы мне приходится очень много посещать рыбопромышленные предприятия, в том числе на Дальнем Востоке и в северных регионах России. Исходя из своего опыта, я говорил бы скорее не о различиях, а о региональной специфике, связанной с теми видами рыбы, которые вылавливаются и перерабатываются в конкретном рыбохозяйственном бассейне. На Севере это в большей степени треска, пикша, сайда, на Дальнем Востоке — минтай, сельдь, лосось.

В технологическом плане, повторюсь, у нас одни из самых современных рыбоперерабатывающих предприятий в мире. Практически все более-менее крупные береговые заводы оснащены по последнему слову техники. Они производят сложную высококачественную продукцию, включая филе — филе минтая, сельди, а также сурими и др.

— В предыдущие годы спрос на кредиты во многом был связан с инвестквотами, которые подразумевали реализацию различных проектов — по строительству флота, береговых заводов, логистических комплексов. Этот процесс постепенно завершается. Как меняются в связи с этим запросы финансирования у рыбаков? Какие продукты и услуги банка становятся более востребованными?

— Потребность рыбной отрасли в кредитах последние годы действительно была связана с инвестквотами — как крабовыми, так и рыбными. Этот процесс, похоже, подходит к логическому завершению, хотя финансирование инвестиционных обязательств по таким договорам еще остается.

Но, как мы понимаем, на подходе у нас новая история. Это перезакрепление рыболовных участков, которое в большей степени касается Дальнего Востока. Это следующий вызов и для рыбаков, и для банков. А поскольку государство утвердило коэффициент платы за участки 200%, не каждое рыбодобывающее предприятие сможет сделать это на собственные деньги, значит, придется обращаться к заемному капиталу. Соответственно, у нас на первый план опять выходит кредитование.

В перспективе ближайших лет мы видим, что перезаключение договоров на рыболовные участки будет драйвером у рыбаков. Финансирование таких обязательств — это то, с чем мы сейчас работаем, устанавливая лимиты для рыбодобывающих компаний. Поэтому, по нашим оценкам, как минимум следующие два-три года именно кредиты будут наиболее востребованным видом продуктовой линейки банка.

— Насколько сложно рыбопромышленным предприятиям получить одобрение кредита? Какие факторы влияют на принятие положительного решения? Учитываются ли социальные аспекты при финансировании проектов в рыбной отрасли?

— В рыбохозяйственном комплексе есть направления, которые работают с меньшей маржинальностью, в том числе трейдеры и импортеры, где уровень рентабельности бизнеса с трудом позволяет покрывать проценты. Но на финальное решение банка влияет целый ряд факторов: это и финансовое положение заемщика, и масштаб его бизнеса, и стратегия.

В целом наш банк понимает отрасль, видит, где есть скрытые резервы, какие риски можно принять, а какие нет. Поэтому мы продолжаем работать в стандартном порядке, устанавливать лимиты, анализировать компании. Обладая глубокой экспертизой, Россельхозбанк объективно и комплексно оценивает все риски и принимает решения.

— В октябре ВАРПЭ оценила общую задолженность предприятий рыбной отрасли по кредитам на уровне 1,1 трлн рублей, назвав ее проблемой номер один. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Да, мы видели публикации ВАРПЭ с аналитикой закредитованности рыбной отрасли. С одной стороны, 1,1 трлн рублей — это не так много, если мы говорим про все сельское хозяйство. Но, с другой стороны, с точки зрения рыбной отрасли, вероятно, это действительно вопрос номер один.

Дело в том, что все кредиты рыбаков, особенно связанные с инвестиционными обязательствами, взяты по коммерческой ставке, в отличие от остального сельского хозяйства, где возможно кредитование по льготным программам. Поэтому вопрос не в самой сумме в 1,1 трлн рублей. Проблема прежде всего в обслуживании долга при операционной прибыли отрасли, сопоставимой с процентами к уплате с учетом текущего уровня ключевой ставки Банка России.

Надеюсь, что запаса прочности отрасли хватит хотя бы на какой-то краткосрочный период. В среднесрочной перспективе, при текущем уровне ключевой ставки Банка России, мы действительно можем увидеть серьезные проблемы.

— Может ли закредитованность стать угрозой для запуска и реализации новых инвестпроектов, в том числе в рамках обязательств по инвестквотам и крабовым аукционам? Какие риски здесь вы видите и каким образом их можно снизить?

— Конечно, в условиях роста ключевой ставки Банка России бизнесу необходимо взвешенно подходить к своей кредитной политике. Существенным становится размер собственного капитала в бизнесе, который позволяет бесперебойно финансировать как операционную, так и инвестиционную деятельность, обеспечивая банку комфорт в наращивании кредитной позиции.

Мы призываем инвесторов взвешенно оценивать риски и привлекать финансирование, обладая запасом экономической прочности. В том числе временно реинвестировать прибыль в бизнес, полагаться на расчет консервативных финансовых моделей, не заходить в инвестиционные проекты, результат которых зависит от незначительных колебаний рынка. Поэтому мы всегда помогаем нашим клиентам, в том числе на стадии подготовки финансовой документации, строительной экспертизы, маркетинговых исследований и т.п., прежде чем они примут решение о запуске инвестпроекта.

На наш взгляд, проработка деталей и просчет стресс-сценариев вместе с нашими партнерами — это и есть способ минимизации рисков и залог успеха в реализации инвестиционных проектов.

Анна ЛИМ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Ноябрь 2024 г.