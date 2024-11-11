Цифровизация помогает быстрее получать разрешения на вылов

Почти 78% разрешений на добычу за январь-октябрь 2024 г. оформлено на основании электронных заявок, сообщили в Приморском теруправлении Росрыболовства. Цифровизация упростила процессы получения промысловых билетов, считают в ТУ.

С 2022 г. рыбаки могут подавать заявления на разрешение на вылов в электронном формате, а с марта 2023 г. в законе о рыболовстве было предусмотрено получение электронных разрешений на добычу.

Цифровизация сделала процессы получения документов удобнее, быстрее и эффективнее, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского территориального управления Росрыболовства.

За январь-октябрь теруправление Росрыболовства оформило 1773 разрешения на вылов в Дальневосточном бассейне. Из этого числа 1376 разрешений, или 77,6%, выдано на основании электронных заявлений, поступивших через портал госуслуг. Остальные заявки пришли на бумажном носителе.

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