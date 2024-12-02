ФАР выпустило приказ для реализации нового закона о рыболовстве в зоне «международки»

Росрыболовство утвердило перечень водных биоресурсов, объемы добычи которых в районах действия международных договоров при отсутствии решений на наднациональном уровне определяются особым образом.

Напомним, что в мае 2024 г. был принят федеральный закон, устанавливающий: при отсутствии решений межгосударственных органов по международным договорам в отношении видов водных биоресурсов и объемов их добычи в исключительной экономзоне РФ на конкретный год, виды и объемы определяются в порядке, установленном российским правительством. Это должно обеспечить возможности работы в зонах международного регулирования.

Правительство установило, что объемы будет определять Росрыболовство. Как сообщает корреспондент Fishnews, приказом от 8 октября 2024 г. № 544 ведомство утвердило перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых возможно такое регулирование. Как и закон в этой части, приказ вступил в силу с 1 декабря.

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