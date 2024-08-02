Правительство уточнило функционал Росрыболовства

В Положение о Федеральном агентстве по рыболовству внесены дополнения. В том числе по регулированию промысла в районах действия международных договоров.

Изменения в Положение о Росрыболовстве предусмотрены постановлением правительства от 31 июля 2024 г. № 1036. Документ вступит в силу с 1 декабря 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, в частности, что Росрыболовство утверждает перечень видов водных биоресурсов, применительно к видам которых из объема, установленного в соответствии с международными договорами РФ, определяется общий допустимый улов в целях установления квоты, предоставляемой Российской Федерации.

Напомним, что в мае был принят федеральный закон, согласно которому при отсутствии решений межгосударственных органов по международным договорам в отношении видов водных биоресурсов и объемов их добычи в исключительной экономзоне РФ на конкретный год, виды и объемы определяются в порядке, установленном правительством России. Поправки направлены на решение вопросов в сфере регулирования работы флота в районах действия международных договоров.

Также за ФАР закреплен прием уведомлений о переходе права собственности на судно или береговое предприятие от лица, с которым заключен на договор на доли инвестквот, к лизинговой компании. Поправки в федеральный закон, позволяющие участникам программы инвестквот использовать механизмы лизинга, были приняты в конце 2022 г.

Кроме того, в положении учтены функции Росрыболовства по приему заявлений о выборе вида рыболовства. Согласно законодательству, предприятия ежегодно выбирают, в каком режиме работать: промышленного или прибрежного рыболовства.

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