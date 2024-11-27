Для рыбаков Северного бассейна выпустили важный документ

Росрыболовство распределило международные квоты добычи в Баренцевом море и районе регулирования СРНК по направлениям использования на 2025 г. Это в том числе объемы по таким важнейшим ресурсам, как треска и пикша.

Распределение по видам квот предусмотрено приказом Росрыболовства от 25 ноября 2024 г. № 672 (в прикрепленном файле), сообщает корреспондент Fishnews. Решение принято в соответствии с протоколом 54-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

Объемы определены для традиционного промысла, рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, промышленного лова, в том числе инвестквот.

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