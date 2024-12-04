Участники ВТО оценят новый проект соглашения по рыболовным субсидиям

Обсуждать позицию по субсидиям в сфере рыболовства продолжат на площадке Всемирной торговой организации. Участники переговоров получили новый проект соглашения по этому вопросу.

Председательствующий на переговорах по рыболовным субсидиям ВТО посол Исландии Эйнар Гуннарссон распространил среди участников процесса новый проект соглашения перед декабрьским заседанием Генсовета организации.

Вместе с обновленной версией текста всем участникам переговоров была передана и пояснительная записка. В ней описаны все изменения, внесенные в документ по сравнению с июльской версией проекта, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию с сайта ВТО.

Среди ключевых изменений — положение о субсидиях на рыболовство в районах за пределами юрисдикции поддерживающей таким образом страны — члена ВТО, продление переходного периода для наименее развитых стран, а также руководящие принципы для характеристики малого и кустарного рыболовства.

Эйнар Гуннарссон отметил, что подавляющее большинство членов организации готовы завершить переговоры в декабре на основе июльского текста, однако как минимум две страны-участницы настаивают на существенных изменениях. Тем не менее посол попросил вынести вопрос рыболовных субсидий на заседание Генерального совета ВТО 16-17 декабря.

Напомним, что соглашение ВТО о рыболовных субсидиях предусматривает уход от поддержки, способствующей избыточному промыслу. Участники 12-й министерской конференции, проходившей в Женеве в 2022 г., поддержали соглашение, однако ряд спорных вопросов остался, в том числе об объемах поддержки для развивающихся стран.

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