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Будущее дальневосточных водорослей обсуждают в рыбной отрасли

Через тернии к водорослям

Есть ли перспектива у добычи, выращивания и переработки водорослей на Дальнем Востоке? Посвященные в этот вопрос представители рыбной отрасли в один голос говорят: есть! Однако те же профессионалы скажут, что водорослевые ресурсы пока сильно недоосваиваются.

Развитие добычи и переработки водорослей активно обсуждается в рыбацком сообществе. Этому направлению были посвящены два недавних круглых стола — в Санкт-Петербурге и во Владивостоке. Корреспондент Fishnews обобщил прозвучавшие там выступления, чтобы глубже разобраться в водорослевой проблематике и перспективах.

Ресурсы макрофитов на Дальнем Востоке оцениваются примерно в 1,4 млн тонн (это только рекомендуемый к добыче объем), рассказал заместитель директора — руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк. Большую часть запаса составляют бурые водоросли — ламинария (морская капуста), костария, алария. Фитомасса других видов тоже очень большая.

«С точки зрения обеспеченности ресурсами, проблем для организации промысла нет. Также нет проблем с точки зрения нормативных документов — правил рыболовства и иных актов. Этому промыслу предоставляется наиболее лояльный режим. Проблема в том, что большая часть этих ресурсов находится в районах без достаточной инфраструктуры, логистики и представлена видами в большей степени с невысокой пищевой и технологической значимостью», — отметил Алексей Байталюк.

В то же время участники констатировали, что запасы водорослей сильно недоосваиваются, а объем импорта водорослевой продукции в Россию ежегодно увеличивается. Парадокс объясняется тем, что в России водоросли перерабатываются главным образом для пищевых целей — это до сих пор прослеживаемое наследие еще пищевой программы СССР. При этом водорослевая кулинария — довольно низкодоходное направление с минимальной рентабельностью и неустойчивым спросом. Нужен переход к более активному использованию водорослей для производства не пищевой, а иной продукции, например, технической, считает руководитель ТИНРО.

Директор компании «Дальневосточный водорослевый комбинат» Евгений Децик перечислил сразу несколько сегментов рынка, где могут быть широко востребованы водоросли. Во-первых, помимо известных всем салатов из морской капусты, водоросли можно гораздо шире применять в кулинарии.

Другое важное направление — медицина и косметология. Уже сейчас аптеки и магазины косметики предлагают широкий ассортимент лечебных препаратов, косметических масок, кремов, шампуней и других продуктов, изготовленных с использованием водорослей. «Этот рынок у нас достаточно развит, однако проблема в культуре потребления. Пройдите по аптекам и косметическим салонам — они забиты импортом. Люди говорят: зачем мне российский крем, лучше я буду использовать импортный. Очень сложно на этот рынок зайти с отечественными препаратами. Нужна поддержка государства в продвижении товаров этой группы», — отметил Евгений Децик.

Также перспективный сектор, по его мнению, — корма и добавки в птицеводстве и животноводстве. Здесь, по словам предпринимателя, имеется та же проблема — засилье импорта. «С 90-х годов в Россию завозятся импортные породы сельскохозяйственных животных, с ними поступают готовые рецептуры кормовых добавок, туда сложно зайти с отечественной разработкой», — подчеркнул директор компании.

Еще один сегмент, связанный с сельским хозяйством, — использование водорослей для производства органических удобрений. В стране действует федеральная программа по внедрению органических удобрений. «Минсельхоз активно работает в этом направлении, это очень крупный рынок, и в перспективе там можно будет зарабатывать миллиарды», — считает Евгений Децик.

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