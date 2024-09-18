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В каких направлениях стоит развивать водорослевый промысел, обсудили участники круглого стола на форуме в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы ВНИРО

Сектору водорослей в России наметят путь развития

Запасы водорослей в российских морях в десятки раз превышают фактический вылов. Почему так получилось и в каких направлениях стоит развивать водорослевый промысел, обсудили участники круглого стола на форуме в Санкт-Петербурге.

Водоросли активно используются в рационе, прежде всего, жителей азиатских стран, но этим их роль не исчерпывается. Сегодня это источник сырья для множества производств — от косметики и фармацевтики до биотоплива и биопластика, отметил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. Он выступил в качестве модератора круглого стола «Водоросли: что мешает реализовать большой потенциал», который прошел в первый день Международного рыбопромышленного форума, сообщает корреспондент Fishnews.

«Потенциал, который есть в этом направлении, сильно недоиспользован», — признал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

При этом у России остаются большие возможности для эксплуатации в первую очередь природного ресурса. Суммарно по всем бассейнам наука рекомендует к вылову порядка 2 млн тонн водорослей — это больше, чем ловит весь остальной мир. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2022 г. доля водорослей в общем объеме продукции мирового рыболовства составила почти 17% — причем из 37,8 млн тонн на дикий вылов пришлось лишь 1,3 млн тонн, остальное обеспечила аквакультура.

В соседней КНР водоросли как раз активно выращивают, занимая примерно 60% мирового рынка. «По статистике Россия добывает 37 тыс. тонн, Китай уже почти 23 млн тонн — в основном с использованием аквакультуры», — отметила эксперт Инна Гольфанд.

Одной из причин такого разрыва, по ее словам, является высокое внутреннее потребление: китайцы едят около 9 кг водорослей на человека в год, тогда как в России этот показатель в 30 раз меньше. При этом примерно 40% водного урожая в Китае отправляется на дальнейшую переработку.

Весь российский водорослевый сектор, по мнению Инны Гольфанд, оценивается менее чем в 4 млрд рублей. Но емкость рынка, который сформируется, если потенциал сектора все-таки будет реализован, может превысить 400 млрд рублей. Правда, для этого нужны инвесторы, которые в этот рынок поверят и будут работать над его появлением, нужны технологии, господдержка и доступ к финансированию.

Ни ресурсных, ни нормативных препятствий к расширению промысла водорослей нет, уверен руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк. «Проблема в том, что большая часть этих ресурсов находится в районах без достаточной инфраструктуры, без достаточной логистики и представлена видами с невысокой пищевой и технологической значимостью, — отметил ученый. — Как результат, освоение водорослей составляет до 5% рекомендованного изъятия».

Вылавливаемые российскими рыбаками водоросли используются преимущественно в кулинарии. «Это направление с минимальной рентабельностью, неустойчивым спросом и узким потребительским интересом», — охарактеризовал сложившуюся ситуацию Алексей Байталюк. При таком раскладе производители заинтересованы в минимизации затрат на добычу и на переработку, даже если этот путь не предполагает развития.

Но ситуация может измениться, если целью станет не пищевая продукция, а техническая, переработанная до отдельных веществ, которые применяются в различных сферах промышленности, например в качестве загустителей и структурообразователей. Сырье из водорослей — одно из наиболее любимых и популярных в косметической отрасли, рассказала председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяна Пучкова.

При производстве косметики по всему миру используются десятки видов микро- и макроводорослей. Из микроводорослей получают такие востребованные ингредиенты как полисахариды, белково-пептидные комплексы, липидные комплексы, антиоксиданты, пигменты (хлорофилл, астаксантин), культуральная жидкость. Их применяют и российские производители, но сейчас сырье к ним поступает не из Японского или Белого моря, а, например, из Испании или Франции.

Макроводоросли служат источником альгинатов, в первую очередь альгината натрия. «Это тоже ниша — как замена импортным загустителям, — обратила внимание представительница РПКА. — Сейчас очень большая проблема с ввозом натуральных загустителей, поэтому это однозначно позиция номер один для косметического рынка».

Требования производителей косметики к сырью более строгие, чем в пищевой промышленности или при изготовлении БАДов. «Примитивную субстанцию из водорослей далеко не всегда можно использовать, поскольку она имеет свой цвет, свой запах и может быть несовместима с другими ингредиентами продукции. Поэтому крайне важно иметь продукты более глубокой переработки водорослей», — уточнила Татьяна Пучкова.

По ее словам, стоимость сырья, которое потребляет российская косметическая промышленность, можно оценить на уровне 500 млн долларов в год. Примерно половина этой суммы расходуется на базовое сырье — поверхностно-активные вещества, загустители, стабилизаторы, а вторая половина — это высокомаржинальные активные продукты, в том числе из водорослей. «Так что компании будут рады, если найдут российское сырье, которое годится в тему импортозамещения», — прокомментировала глава профильной ассоциации.

Предприятия, занимающиеся добычей и переработкой водорослей, находят для себя разные ниши. Многие ориентируются не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Зарубежным опытом выращивания и переработки водорослей — ламинарии и вакаме — для поставок в страны Европы, Азии и Северной Америки поделился представитель компании Dalian Sijihong Food Майкл Лю.

С продукцией из ламинарии — уже в России — успешно работает и сахалинская компания «Дивия-Фарм». Планктонные микроводоросли — гораздо более экзотическая для нашей страны специализация, но с их помощью можно решать самые разные задачи — от повышения продуктивности в аквакультуре до борьбы с загрязнением воздуха и воды, поделился информацией учредитель компании «Альготек» Артемий Прокопенко.

О реализации проекта по созданию производства для переработки морских водорослей в Карелии в формате государственно-частного партнерства рассказал владелец НПО «Биомедицинские инновационные технологии» Анатолий Хитров. Он подчеркнул важность подготовки квалифицированных кадров для биотехнологических производств и сотрудничества бизнеса с образовательными и научными организациями.

По мнению Анатолия Хитрова, сектору водорослей нужно объединяться, и в этом свете проведение круглого стола — хорошая практика. «Думаю, что если мы объединимся в какую-то общую ассоциацию, то мы будем друг с другом как бизнес, как государство, как институты делиться, для того чтобы эту отрасль развивать», — отметил предприниматель и обратился к руководству Росрыболовства с просьбой дать поручение о создании рабочей группы по водорослям.

«Мы специально этот круглый стол сделали, чтобы понять, есть ли энтузиасты в отрасли. Энтузиасты, вижу, есть, — отреагировал Илья Шестаков. — Поэтому обязательно рабочую группу сделаем для того, чтобы программу написать по развитию этого направления».

Подводя итоги обсуждения, Кирилл Колончин предложил не сравнивать российский промысел водорослей с Китаем или еще с кем-то. «Задача не в этом. Мы должны найти свой собственный путь, — напутствовал участников круглого стола директор ВНИРО. — Путь, который позволит нам развивать свою собственную промышленность, как переработку, так и добычу».

Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Медиахолдиг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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