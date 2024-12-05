Состояние Каспийского моря беспокоит Россию и Иран

В Тегеране состоялась 12-я сессия Российско-Иранской комиссии по вопросам рыбного хозяйства. Стороны обсудили большой круг тем, в том числе расширение сотрудничества в обучении студентов и обменах специалистами, а также обмеление Каспия.

Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, иранскую — заместитель руководителя Организации рыбного хозяйства Ирана по вопросам аквакультуры Мехди Шакури. Представители Росрыболовства также встретились с заместителем министра сельскохозяйственного Джихада Ирана — руководителем Организации по рыболовству и рыбоводству «Шилат» Сейедом Хоссейном Хоссейни.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, на сессии обсудили развитие сотрудничества в научно-исследовательской сфере, искусственное воспроизводство и аквакультуру, промысел, переработку рыбного сырья и управление запасами, торговлю продукцией из водных биоресурсов.

Стороны высказали взаимный интерес к расширению взаимодействия в обучении студентов и обменах специалистами, отметили в ведомстве.

Особое внимание участники сессии уделили проблематике, связанной с понижением уровня Каспийского моря и влиянием этих процессов на условия обитания и запасы ВБР.

Кроме того, российская делегация приняла участие в церемонии открытия восьмой Международной выставки рыбного хозяйства и смежных отраслей IFEX 2024. Это одна из крупнейших отраслевых площадок на Ближнем Востоке.

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