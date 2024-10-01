Россия и Иран готовятся наращивать товарооборот

Правительство России ожидает, что соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран вступит в силу в следующем году.

Председатель правительства Михаил Мишустин совершил официальный визит в Иран. Первый вице-президент страны Мохаммад Реза Ареф на встрече с российским премьер-министром подчеркнул, что новое правительство Ирана серьезно намерено укрепить отношения с РФ.

«Сейчас товарооборот между двумя странами составляет 2,5 млрд евро. Ожидаем благодаря своим усилиям поднять его на достойный уровень», — заявил Мохаммад Реза Ареф.

Михаил Мишустин в свою очередь отметил, что Россия придает приоритетное значение расширению торгово-экономического сотрудничества, диверсификации взаимного товарооборота и его структуры и предлагает продолжить совместную работу по увеличению взаимной торговли.

О дальнейшем развитии взаимодействия в различных сферах глава правительства РФ говорил и с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Зампред Алексей Оверчук обратил внимание, что это был первый в истории визит председателя правительства Российской Федерации в Иран.

«Мы еще раз обсудили вопросы ратификации соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Исламской Республикой Иран. Мы ожидаем, что соглашение вступит в силу в следующем году», — рассказал Алексей Оверчук.

«Развитие транспортных связей, совместное развитие промышленности, торговли — это то, что будет укреплять наши экономики, создавать рабочие места в наших странах и делать жизнь наших людей лучше», — резюмировал вице-премьер.

Напомним, Соглашение о свободной торговле между государствами Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран было подписано сторонами в декабре прошлого года. В июне 2024 г. президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договора.

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