Илья Шестаков призвал подумать над регуляторной поддержкой отрасли

В нынешних условиях необходимо совместно подумать над дополнительными мерами поддержки рыбной отрасли, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на общем собрании ВАРПЭ. Прежде всего речь идет о сфере регулирования, отметил он.

С учетом последних событий отрасль находится в достаточно сложной финансово-экономической ситуации, высказался руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на общем собрании Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Среди вызовов, с которыми столкнулся бизнес, он назвал условия по закредитованности, сложности, связанные с реализацией продукции на экспорт, сообщает корреспондент Fishnews.

«Поэтому, конечно же, нам необходимо здесь всем вместе думать о том, какие дополнительные меры поддержки мы можем для отрасли предпринять», — обратился глава ведомства к участникам собрания.

Возможности, связанные с бюджетным финансированием, ограничены, поэтому прежде всего речь идет о регуляторной поддержке, указал Илья Шестаков.

Руководитель федерального агентства подчеркнул, что ведомство всегда открыто к обсуждению тех или иных вопросов и инициатив.

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