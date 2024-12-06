Креветке и трубачам определили пользователей

Росрыболовство провело процедуры по продаже долей квот на промысел в Дальневосточном бассейне. В качестве лотов предлагались права на добычу северной креветки в Японском море и трубача в Охотском.

Аукцион по продаже долей квот на Дальневосточном бассейне был организован 5 декабря в электронном формате. По первому лоту - доля квоты трубачей в Северо-Охотоморской подзоне в 41,479% поступило только одно предложение - от компании «Беринг Краб» (Приморский край). В связи с этим аукцион был признан несостоявшимся, а доля квоты должна отойти единственному участнику. Ценовое предложение - свыше 366,8 млн рублей (начальная цена плюс шаг аукциона), сообщает корреспондент Fishnews.

Аналогичная ситуация - с долей квоты трубачей в Западно-Камчатской подзоне в 7,507%. Тут также единственным участником выступил «Беринг Краб». Лот уходит за сумму около 2,7 млн рублей.

Доля квоты северной креветки в Западно-Сахалинской подзоне в 17,88% достается компании «Аквамарин» (Сахалинская область), предложившей свыше 299 млн рублей.

Эта же компания признана победителем по лоту, предусматривающему долю квоты северной креветки в подзоне Приморье в 9,256%. Итоговая цена превысила 660 млн рублей.

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