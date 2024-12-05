Крабовые квоты продали с четвертой попытки

На участие в аукционе по продаже долей квот вылова на Дальнем Востоке крабов в инвестиционных целях, который планировалось провести 5 декабря, поступила только одна заявка. По правилам, в этом случае договор на право промысла заключается с единственным претендентом.

Прием заявок на участие в торгах по закреплению долей крабовых квот в Дальневосточном бассейне завершился 4 декабря. Поступило только одна заявка — от сахалинской компании «Амурское». Согласно правилам, в этом случае договор на доли квот заключается с единственным заявителем по начальной цене — она составляла свыше 1,7 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Компании, таким образом, отходит 100% доли квоты вылова в инвестиционных целях краба-стригуна опилио, волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне, колючего краба в подзоне Приморье, колючего краба в Восточно-Сахалинской подзоне, равношипого краба в Южно-Курильской зоне и синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне.

Получение квот под инвестиции предполагает, что покупатель должен построить в России краболовное судно стоимостью не менее 1 млрд рублей.

Напомним, что ранее этот комплект долей квот уже был реализован в первую волну аукционов в 2019 г. Но в 2024 г. договор с купившей их компанией «Мерлион» был признаны недействительным. Доли квот вновь выставили на торги, и с четвертой попытки их удалось продать.

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