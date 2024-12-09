Рыбоохрана дала добро на постройку крабового комплекса в Приморье

Приморское теруправление Росрыболовства согласовало проект по строительству логистического комплекса по передержке живого краба в Славянке. Такие объекты должны создаваться по условиям аукциона, на котором продавались крабовые доли квот.

Проект предусматривает создание в Хасанском районе Приморья малого логистического комплекса по содержанию до 200 тонн живых морепродуктов. Также должен быть создан холодильный склад на 5 тыс. тонн продукции. Такие обязательства, напомним, заложены требованиями к инфраструктурным объектам под крабовые квоты.

Планируется, что водные биоресурсы будут выгружаться с промысловых судов и поступать на предприятие автомобильным транспортом.

Участок строительства расположен в водоохранной зоне бухты Нерпа Японского моря, в связи с чем проектная документация предусматривает мероприятия по снижению последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и среды их обитания, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

Всего по итогам крабового аукциона, прошедшего в 2023 г., должно быть построено четыре логистических комплекса — три больших и один малый. Все они будут созданы в Приморье, сообщили ранее в Росрыболовстве.

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