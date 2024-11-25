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Тема глубоководных крабов стала одной из самых горячо обсуждаемых на совещании, которое организовал комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы встревожены ситуацией с глубоководным крабом

На совещании, которое организовал профильный комитет Совета Федерации, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов поднял проблему эффективности использования ресурсов глубоководных крабов. С вопросом давно пора разобраться, выразили уверенность сенаторы.

Тема глубоководных крабов стала одной из самых горячо обсуждаемых на совещании, которое 21 ноября проводил первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Встреча была посвящена реализации программы квот под инвестиции, сообщает корреспондент Fishnews.

Глубоководные крабы-стригуны ангулятус и красный не были включены во второй этап распределения квот через аукционы с инвестобязательствами. Тем не менее в списке для первого этапа эти промысловые объекты остались.

Далеко не с первой попытки доли квот в инвестиционных целях ангулятуса и красного были закреплены за компаниями, но впоследствии договоры по разным причинам были расторгнуты. Однако аукционного перечня эти крабы не покинули. Правительство укрупнило лоты: вместо шести — два, и теперь они выставлены на торги со стартовой ценой свыше 1,6 млрд рублей каждый. Покупатель также должен будет взять на себя обязательства по постройке промыслового судна.

Однако расчеты показывают, что такие проекты заведомо убыточны, заявил на совещании президент АРПП Георгий Мартынов. В объединении напомнили о специфике промысла и сбыта глубоководных крабов. Для освоения всего объема квоты, предоставляемой в рамках одного укрупненного лота, теперь потребуется четыре краболовных судна, оснащенных для промысла на глубине до 1500 м, с сопутствующими эксплуатационными расходами. При этом продукция из глубоководных крабов гораздо дешевле, чем из других объектов.

Низкая рентабельность промысла нашла отражение даже при недавнем обновлении ставок сбора за пользование водными биоресурсами: если ставка по камчатскому крабу в 2024 г. составляет 80 тыс. рублей за тонну, то стригунов ангулятуса и красного — 8 тыс. рублей за тонну.

С 1 тонны вылова таких морепродуктов прибыль получается всего 182 доллара — и это без инвестиционной нагрузки. С учетом инвестиционных обязательств промысел глубоководных крабов становится убыточным, указали в ассоциации.

АРПП подсчитала, что даже при самом благоприятном раскладе — при использовании собственных средств и без таможенных пошлин — на выходе из проекта, через 15 лет, будет получен убыток почти 3 млрд рублей.

Между тем при возврате ресурса в традиционные промышленные квоты государство может рассчитывать на отчисления в районе 4 млрд рублей — и это только из расчета по одному лоту.

Георгий Мартынов выступил с предложением исключить глубоководных крабов из списка для аукционов с инвестобязательствами. В отраслевом сообществе обращали внимание, что сейчас блокируется возможность осваивать ресурс — а это потери для экономики и госбюджета.

«Отдайте в промышленные квоты. Люди будут работать, и государство – получать прибыль», — призвал регуляторов сенатор от Камчатки Борис Невзоров. О том, что нужно обеспечить эффективное использование биоресурсов, заявила и его коллега от Приморского края Людмила Талабаева.

Сергей Митин поручил аппарату комитета в начале декабря подготовить обращение к председателю правительства о необходимости вернуться к вопросу о механизмах распределения квот на глубоководных крабов

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