Власти Сахалинской области держат в фокусе «Доступную рыбу»

Программа «Доступная рыба» в Сахалинской области уже сегодня решает важную задачу по обеспечению продукцией жителей региона, отметил губернатор Валерий Лимаренко. Он подчеркнул, что эта работа будет продолжена.

Объемы реализации продукции по программе «Доступная рыба» в Сахалинской области ежегодно увеличиваются, заявил губернатор Валерий Лимаренко на прямой линии с жителями региона. Он указал на то, что такая работа остается важным направлением для областных властей.

«Каждый год мы наращиваем объемы поставки такой рыбы — незамороженной, парной. И она продается по минимальной цене. Собственно, эта задача уже принципиально решена, но я всегда говорю: если люди просят еще, надо привозить и привозить», — сказал глава региона.

Он поблагодарил министра по рыболовству Сахалинской области Ивана Радченко за проведенную совместно с ассоциацией рыбопромышленных предприятий работу, сообщает корреспондент Fishnews.

В этом году ставилась задача поставить по программе 1500 тонн продукции — эта цифра была достигнута уже к началу октября, рассказал глава региона.

«Я этим вопросом занимаюсь на регулярной основе. И понимаю, сколько завозится рыбы каждый день, в какие районы», — заявил губернатор.

Власти региона неоднократно отмечали активное участие в реализации программы рыбопромышленных предприятий Сахалина и Курил.

Читайте также — Иван Радченко: Мы стремимся постоянно улучшать условия для рыбаков-любителей

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews