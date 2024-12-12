Ольга Булкова: Поддержка градообразующих предприятий — это вопрос развития территорий

Сохранение льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций — это вопрос поддержки отдаленных территорий, отмечает председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

Сейчас Налоговый кодекс ограничивает применение льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами периодом до конца 2027 г. Однако в Союзе рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края убеждены: такую меру поддержки необходимо сохранять и в дальнейшем.

Градо- и поселкообразующие предприятия играют важнейшую роль в обеспечении рабочих мест для жителей родного населенного пункта, напомнила председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, депутат Законодательной думы Хабаровского края Ольга Булкова. Один из критериев для отнесения рыбохозяйственной организации к градо- и поселкообразующей — не менее половины местного населения должно приходиться на долю работников предприятия и их семей.

Но это еще не всё. Именно градо- и поселкообразующие предприятия, особенно в удаленных районах Дальнего Востока, помогают муниципалитетам: занимаются расчисткой снега, подвозом дров и воды, благоустраивают территории. «Высвобождаемые благодаря применению льготы денежные средства направляются на решение множества социальных задач, а также идут в виде инвестиций в производство, что позволяет создавать рабочие места и препятствовать оттоку населения с Севера. А если на Севере случилась ЧС, кто первым приходит на помощь? Конечно же, рыбаки», — обратила внимание собеседница Fishnews.

Возможность платить сбор за пользование водными биоресурсами по льготной 15% ставке — это для предприятий как раз возможность поддержать территории. И это особенно важно, когда экономика организаций за несколько лет зачастую уходит «в минус», и им непросто выполнять еще и социальную функцию.

Количество градо- и поселкообразующих предприятий небольшое — сейчас 36 по всей стране, год от года оно сильно не меняется, и эффект от работы таких организаций для отдаленных территорий перевешивает даже выпадающие доходы бюджета, полагает глава союза.

Необходимо сохранить градообразующим предприятиям мотивацию и финансовую возможность и дальше выполнять социальные задачи, иначе статус таких организаций будет не подкреплен никакими преференциями, а только обязательствами в глазах населения, считают в объединении.

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