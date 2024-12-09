Градообразующим рыбацким предприятиям предложили продлить льготный период

Руководители отраслевых ассоциаций на общем собрании ВАРПЭ предложили увеличить срок действия льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих организаций.

При изменении системы уплаты сбора за пользование водными биоресурсами в 2022 г. для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций, рыболовецких артелей (колхозов) оставили возможность платить сборы по ставке 15% от общих. Однако льгота действующей редакцией Налогового кодекса предусмотрена только до конца 2027 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Фискальная нагрузка на такие предприятия в результате увеличится с 290 млн рублей до порядка 2 миллиардов — такие данные привел на общем собрании Всероссийской ассоциации рыбопромышленников президент ВАРПЭ Герман Зверев. «Мы бы предлагали продлить срок действия льготы для градо- и поселкообразующих предприятий, рыболовецких колхозов до конца 2030 года», — выступил руководитель отраслевого объединения.

В перечне градо- и поселкообразующих сегодня всего чуть больше тридцати организаций, и повышение платы за водные биоресурсы для них приведет к гибельным последствиям, заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. При этом он предложил рассмотреть возможность продления льготы до 2034 г., когда завершится действие договоров на доли квот. «Но были бы благодарны, если бы решение хотя бы и до 2030 года включительно было принято», — добавил руководитель АРПП.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков, комментируя предложение отраслевого сообщества, рассказал, что изначально преференция вводилась, чтобы дать возможность предприятиям адаптироваться к изменениям. Тогда уж можно говорить и о бессрочном установлении льготы, добавил руководитель ведомства. Но нужно проанализировать, кому она предоставляется и какие результаты дала. «Я считаю, что нужна аргументация, прежде чем об этом говорить», — подчеркнул глава Федерального агентства по рыболовству.

О еще одной возможной мере поддержки градо- и поселкообразующих организации на собрании заявил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Он поднял вопрос о преференции для таких пользователей при перезаключении договоров на рыболовные участки.

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