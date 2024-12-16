В Астрахани подсчитают осенние уловы

Астраханские рыбаки завершили осеннюю путину. В этом году в промысле участвовало более 50 предприятий. В течение трех месяцев они вели добычу сазана, сома, судака и других частиковых рыб на водоемах региона.

Осенний сезон для рыбодобывающих организаций Астраханской области стартовал с 11 сентября. В течение трех месяцев — до 10 декабря — 54 предприятия осуществляли на водоемах региона промышленный лов сазана, сома, красноперки, судака, окуня, карася и чехони.

Как сообщили Fishnews в областном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности, по состоянию на 30 ноября рыбаки выловили 12 тыс. тонн. Окончательные результаты осенней путины будут подведены в ближайшее время.

В министерстве напомнили о действующем до конца 2024 г. моратории на добычу воблы, плотвы и сельди-черноспинки в водоемах Астраханской области и в Каспийском море, который распространяется как на промышленный, так и на любительский лов. Ограничения на вылов воблы и плотвы продлены и на следующий год.

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