«Северные» практики пограничников встревожили Дальний Восток

На Северном бассейне прибрежники столкнулись с претензиями со стороны пограничного органа в связи с поставками продукции на экспорт, рассказал председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов на конференции с коллегами по Дальнему Востоку.

Федеральный закон о рыболовстве предусматривает, что при прибрежном промысле рыба подлежит доставке для выпуска продукции на береговом заводе и (или) для реализации на территории РФ. При последних изменениях законодательства несколько лет назад удалось сформировать достаточно однозначную модель прибрежного рыболовства, отметил Валентин Балашов на конференции Fishnews Online. Но с осени мурманские прибрежники столкнулись с вопросами со стороны контролеров. Речь идет о том, что компании нельзя рыбу, добытую в режиме прибрежного промысла, обрабатывать на своем береговом заводе и выпускать из нее филе для поставок на внешний рынок, рассказал руководитель северной ассоциации коллегам — главам отраслевых объединений Дальнего Востока. Говорится о многомиллионных штрафах.

В случае судебных решений не в пользу рыбаков практика может распространиться и на другие регионы, считает Валентин Балашов. «Накрыть» может всех», — отметил он.

Информация с Севера встревожила руководителей дальневосточных объединений, ведь на Дальнем Востоке предприятия также работают в режиме «прибрежки». Руководители объединений обсудили, на какие площадки может быть вынесено обсуждение вопросов контрольной деятельности.

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