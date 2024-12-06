Блокировку на кассе распространят на икру

С 2025 г. разрешительный режим, когда на кассе блокируется продажа товаров при отсутствии данных о цифровой маркировке или с истекшим сроком годности, будет действовать для лососевой и осетровой икры.

Для повышения контроля качества в этом году в России ввели разрешительный режим для 11 категорий товаров. Теперь если товар не имеет данных о маркировке в системе «Честный знак» или у него истек срок годности, продажа блокируется кассой, напомнили в пресс-службе Минпромторга.

В следующем году перечень товаров, на которые распространяется разрешительный режим, будет расширен. В него добавятся в том числе красная и черная икра.

Как сообщает корреспондент Fishnews, разрешительный режим регламентирован постановлением правительства от 21 ноября 2023 г. 1944. Икру в список для блокировки на кассе включили постановлением от 22 ноября 2024 г. № 1606. Разрешительный режим для этой продукции вводится с 1 октября 2025 г. А в 2027 г. предусматривается распространение на консервы.

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