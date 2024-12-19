Для борьбы с нефтеразливом в Керченском проливе подготовят план

Председатель рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе вице-премьер Виталий Савельев поручил до 23 декабря разработать и представить соответствующий план действий.

Задача поставлена Минприроды, Минтрансу и МЧС, при составлении плана они должны взаимодействовать с губернатором Краснодарского края и главой Республики Крым.

«Участники рабочей группы должны учесть наиболее эффективные способы и методы ликвидации последствий загрязнения прибрежных территорий, в том числе на участках особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения, а также количество сил и средств, необходимых для этого», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Кроме того, Виталий Савельев призвал учитывать особенности транспортировки и утилизации загрязненного грунта, включая определение, оборудование и аттестацию соответствующих площадок.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря в условиях сильного шторма. В море вылился мазут, который достиг берегов Анапского региона.

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