Икру в ястыках предполагается вывести из-под цифровой маркировки

Минпромторг разработал проект изменений правил цифрового маркирования икры. Согласно пояснительной записке, помочь сэкономить средства производителям должно исключение обязательной маркировки мороженой икры в ястыках.

Министерство промышленности и торговли запустило процесс рассмотрения поправок в правила, утвержденные постановлением от 29 ноября 2023 г. № 2028. Напомним, что этот документ регламентирует цифровую маркировку осетровой и лососевой икры. Требование о снабжении продукции такими средствами идентификации появилось с нынешнего года.

Как сообщает корреспондент Fishnews, понятийный аппарат правил министерство предложило дополнить термином «переработка (обработка)». Под этим подразумевается термическая обработка (кроме замораживания и охлаждения), копчение, консервирование, созревание, посол, сушка, маринование, концентрирование, экстракция, экструзия или сочетание этих процессов.

Товары, не прошедшие переработку (обработку), предложено исключить из-под действия обязательной цифровой маркировки. В отношении мороженой икры в ястыках такое требование представляется излишним, указали разработчики изменений. Такая икра не реализуется в розницу и служит сырьем для производства продукции, которая в дальнейшем подлежит маркировке, отмечено в сопроводительных материалах к проекту.

В пояснительной записке сказано, что внесение в правила поправок нацелено на снижение затрат предпринимателей.

Аналитический центр при правительстве направил проект изменений в рабочую группу «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства. Она должна рассмотреть проект до 20 декабря, сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. ВАРПЭ и Общественный совет при Росрыболовстве выступали за исключение мороженой ястычной икры из-под маркировки, напомнили в объединении.

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