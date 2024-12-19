Морская коллегия считает нужным развивать Арктику комплексно

Морская коллегия предложила сформировать комплексный проект «Развитие Арктической зоны РФ и Северного морского пути».

На заседании Морской коллегии под председательством помощника президента Николая Патрушева обсудили вопросы, связанные с развитием Арктической зоны РФ и Севморпути. Участники рассмотрели мероприятия по защите и охране госграницы, обеспечению военной безопасности, развитию аварийно-спасательной инфраструктуры, формированию спутниковой группировки и систем связи, сообщили Fishnews в пресс-службе коллегии.

Отдельное внимание уделили развитию минерально-сырьевых центров, науке и технологиям в интересах инновационного развития Арктики, экологической безопасности и охране окружающей среды. Выработаны предложения по разработке технологий, адаптированных для использования в арктических условиях, а также по обновлению научно-исследовательского флота и активизации морских научных исследований в Арктике.

Предложено сформировать комплексный проект «Развитие Арктической зоны РФ и Северного морского пути». «По нашему мнению, проект «Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути» может получить статус национального проекта. Над этим мы все вместе продолжим работать», — заявил по итогам заседания губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Морская коллегия была создана в августе текущего года указом президента. Это коллегиальный орган, образованный для проведения национальной морской политики, защиты национальных интересов России и укрепления ее обороноспособности в Мировом океане, осуществления морской деятельности, а также для координации деятельности и взаимодействия федеральных ведомств, исполнительных органов субъектов РФ и организаций по вопросам реализации национальной морской политики.

Читайте также: Глава Заполярья предложил запустить нацпроект по Севморпути и Арктике

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews