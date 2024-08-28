Морская коллегия начала работу

Помощник президента Николай Патрушев провел первое заседание Морской коллегии РФ. К обсуждению вопросов системной защиты российских интересов в Мировом океане планируется привлекать органы власти, ученых, общественные организации и бизнес.

«Создание Морской коллегии обусловлено необходимостью выведения на новый качественный уровень государственного управления в сфере морской деятельности в связи с ростом геополитической напряженности, беспрецедентным санкционным давлением на Россию», — отметил председатель коллегии, помощник президента Николай Патрушев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Морской коллегии, в ее составе созданы три совета: по стратегическому развитию Военно-морского флота; по защите национальных интересов России в Арктике; по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

«Отдельного внимания требует работа по отстаиванию и защите национальных интересов России на международных площадках и в организациях, — сказал председатель Морской коллегии. — В текущих условиях наметилась явная тенденция к пересмотру ряда действующих международных норм морского права и вытеснению российских морепользователей из ключевых районов морской деятельности в Мировом океане. В этой связи необходимы осуществление комплексного анализа данных процессов и выработка подходов, обеспечивающих соблюдение государственных интересов и совершенствование договорной и нормативно-правовой базы».

Указом главы государства утвержден персональный состав Морской коллегии (в нее входят, в частности, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков). Николай Патрушев отметил, что к работе коллегии будут привлекаться представители заинтересованных органов власти, научного сообщества, общественных организаций и бизнеса.

«Мы открыты к общению и нацелены на плодотворное сотрудничество», — резюмировал помощник президента.

Заседания Морской коллегии планируется проводить не менее двух раз в год.

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