Комитет Совета Федерации предложит вернуться к правилам платы за участки

Необходимо обратиться к главе Минсельхоза по поводу учета всех ранее сформулированных подходов к расчету и взиманию платы за рыболовные участки, заявил председатель профильного комитета Совета Федерации Александр Двойных.

Подходы к изменениям постановления правительства о плате за перезакрепление рыболовных участков были выработаны на ноябрьском совещании у зампреда Госдумы Алексея Гордеева, напомнил сенатор Борис Невзоров на заседании комитета 19 декабря.

Недавно на профильном портале Минсельхоз разместил проект поправок в правила определения и взимания платежа, однако там не учтены ни отказ при расчете от коэффициента-дефлятора по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами, ни поддержка малого бизнеса, отметил парламентарий. Он предложил направить обращение от комитета СФ по этому поводу в Министерство сельского хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, председатель комитета Александр Двойных инициативу поддержал. «Очевидно, что экономическая ситуация меняется достаточно быстро, и с учетом роста ключевой ставки, доступности средств, позиция нашего комитета в этой работе более чем последовательна», — сказал глава комитета. Он добавил, что синхронную позицию занимают и коллеги в Госдуме.

«Появился документ, над которым мы должны совместно с правительством работать. Такие договоренности были у руководства палаты с курирующим вице-премьером», — сказал Александр Двойных по поводу проекта об изменениях по плате за участки.

«Считаю, мы должны поддержать предложение, обратиться на министра сельского хозяйства. Еще раз озвучить нашу последовательную позицию относительно и коэффициента-дефлятора, и сроков, и, естественно, поддержки малого и среднего бизнеса», — заявил сенатор.

По словам главы комитета СФ, на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности представитель Минсельхоза подтвердил, что такие договоренности есть и они должны быть положены в подзаконные акты.

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