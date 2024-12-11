Пользователей рыболовных участков волнуют перспективы

Предприятия беспокоит гарантия доработки по уже заключенным договорам на рыболовный участок до конца срока их действия, отметил президент отраслевой ассоциации Хабаровского края Сергей Рябченко.

Напомним, что в ближайшие годы планируется кампания по перезаключению на новых условиях договоров пользования рыболовными участками. Принятый в 2023 г. федеральный закон дает возможность получить участок на новый срок без торгов — конкурсов и аукционов, но при этом потребуется вносить плату в бюджет. И пользователи участков оценивают, выплату каким сумм они смогут на себя взять.

При этом для пользователей беспокоит, смогут ли они доработать по уже заключенным договорам. В Хабаровском крае есть договоры, срок действия которых истекает и после 2033 г., притом что кампанию по перезаключению предполагается проводить в 2025 или 2026 гг., рассказал на конференции Fishnews Online президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли региона Сергей Рябченко.

Он отметил, что поднял тему продолжения работы пользователей участков на общем собрании ВАРПЭ 5 декабря. В мероприятии принимали участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, представители Минсельхоза, профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы.

Президент АПРОХК также отметил важность рассрочки внесения платы за пользование водными биоресурсами и предлагает предоставить преференции при перезаключении для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций.

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