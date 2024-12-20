Реализация племенной продукции — по новой ставке: правительство выпустило постановление

Правительство утвердило перечень кодов для применения 10% НДС для племенной продукции, в том числе в аквакультуре, с 2025 г. Ставка считается льготной.

С нового года вступают в силу поправки Налогового кодекса о ставке НДС 10% при реализации племенной продукции. Постановлением от 18 декабря 2024 г. № 1816 правительство утвердило перечень кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности для применения изменений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список вошли коды ОК 034-2014 03.22.40.210 «Эмбрионы, полученные от племенных рыб», 03.22.40.220 «Молодь, полученная от племенных рыб», 03.22.40.230 «Рыба племенная пресноводная».

Также правительство утвердило перечень кодов ТН ВЭД ЕАЭС для применения 10% ставки НДС при ввозе племенной продукции в Россию. В этот список включены коды 0301 «Племенная рыба», 0511 91 901 1 и 0511 91 901 9 «Эмбрионы, полученные от племенных рыб», 0511 99 859 1 и 0511 99 859 9 «Молодь, полученная от племенных рыб».

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г.

Три года назад было предусмотрено освобождение от НДС на российской территории операций по реализации (передаче для собственных нужд) племенных рыб. Однако это положение действует только до 1 января 2025 г., и законодатели предусмотрели льготную ставку 10%.

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