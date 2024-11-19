Минсельхоз готовит базу по 10% ставке НДС для племенной продукции

С 2025 г. вступят в силу изменения Налогового кодекса о 10-процентной ставке НДС для реализации племенной продукции. Министерство сельского хозяйства представило проект перечней кодов классификаторов для применения этих новшеств.

Проект постановления правительства для реализации изменений, внесенных в Налоговый кодекс, опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется утвердить перечень кодов видов продукции, облагаемой налогом на добавленную стоимость по ставке 10% при реализации в России — по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. Согласно проекту, это коды ОК 034-2014 03.22.40.210 «Эмбрионы, полученные от племенных рыб», 03.22.40.220 «Молодь, полученная от племенных рыб», 03.22.40.230 «Рыба племенная пресноводная».

Также предложен перечень кодов видов продукции, облагаемой НДС по ставке 10% при ввозе на российскую территорию, — в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. В этом списке рыбы нет.

Напомним, что сейчас Налоговый кодекс предусматривает освобождение от НДС на территории РФ операций по реализации (передаче для собственных нужд) племенной продукции, в том числе племенных рыб; эмбрионов, молоди, полученных от племенных рыб, по перечню кодов, утвержденному правительством. Однако этот подпункт действует только до 1 января 2025 г.

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